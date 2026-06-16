Зеленски и Тръмп предлагат на Путин среща в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на Междуправителствената конференция на Европейския съюз, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския лидер Владимир Путин да се срещнат в САЩ, предаде агенция УНИАН, цитирана от БТА.

"Предлагахме на Путин да се срещнем където и да било, стига да можем да вземем реални решения за прекратяване на войната", посочи Зеленски преди да замине за срещата на върха на Г-7 във Франция.

По думите му, Путин досега е отказвал такава среща.

"Обсъждахме със САЩ и Франция възможност за среща с Русия в кулоарите на форума на Г-7 с участието на всички демократични държави. Путин не желае това", каза украинският лидер.

Той добави, че вчера е обсъдил с Тръмп, че "такава среща може да бъде организирана в САЩ във формат, на който Путин ще бъде значително по-трудно да откаже най-вече на американския президент".

"Ще видим какво ще стане. Ако Русия се откаже от този шанс, ще се наложи да бъде оказан допълнителен натиск", подчерта Зеленски.

Редактор "Екип на Петел",

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