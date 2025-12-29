Зеленски и екипът му са обсъдили с Уиткоф следващите етапи на преговорите

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски и екипът му от преговарящи са обсъдили днес по телефона с американския пратеник Стив Уиткоф следващите етапи на преговорите за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Франс прес, като цитира секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.

Разговорът се е състоял след срещата между украинския държавен глава и неговия американски колега Доналд Тръмп, отбелязва БТА.

"Току-що, на път към Украйна, разговаряхме със специалния представител на американския президент Стив Уиткоф. Украинският президент Володимир Зеленски също се включи в разговора", съобщи Умеров в социалните мрежи.

"Ключовият момент е да се координират новите контакти и следващите стъпки", добави той.

