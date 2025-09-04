Зеленски и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф се срещнаха в Париж

снимка В. Зеленски, ФБ

Срещата между украинския президент Володимир Зеленски и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф вече е приключила, съобщи Укринформ, позовавайки се на говорителя на президента Сергий Никифоров, предава БТА.

„Президентът се срещна с Уиткоф. Към момента срещата вече e приключила“, заяви Никифоров.

Разговорите се проведоха в рамките на срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ в Елисейския дворец в Париж, председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Зеленски и Уиткоф са сред участниците във форума.

Междувременно чешкият премиер Петър Фиала подчерта, че съюзниците на Украйна са единодушни за необходимостта от продължаване на интензивната помощ за Киев. Според него устойчивият мир изисква силни гаранции за сигурност.

„Необходимо е да продължим с натиска срещу Русия, за да бъдат създадени условията за справедлив и устойчив мир“, заяви Фиала след разговорите в Париж, които се състояха както присъствено, така и онлайн.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!