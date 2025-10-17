Зеленски извади и показа много важни карти на Тръмп

Кадър България он ер, архив

Украинският президент Володимир Зеленски е показал на американския си колега Доналд Тръмп карти с потенциални цели за удари на територията на Русия по време на срещата им във Вашингтон, съобщи източник от украинската делегация.

„На картите са обозначени ключови точки в руската отбранителна система и военна икономика, които могат да бъдат атакувани, за да бъде принуден президентът Владимир Путин да сложи край на войната“, каза източникът, цитиран от БГНЕС.

Украинският президент Зеленски благодари на домакините си и поздравява американския си колега Доналд Тръмп за споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

„Мисля, че с вашата помощ можем да сложим край на тази война“, каза Зеленски. Той добави, че Русия не постига големи успехи на бойното поле.

Украинският президент сподели, че е имал срещи с някои американски енергийни компании, които са готови да инвестират, когато войната приключи.

Тръмп похвали „много стилното сако“ на Зеленски, преди да започнат да отговарят на въпроси.

