Зеленски към Байдън: Трябва да спрем агресора възможно най-скоро

Снимка Зеленски Twitter

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в телефонен разговор с президента на САЩ Джо Байдън, че е важно да се спре "агресорът" Русия възможно най-скоро.

"Току-що проведох разговор с президента на САЩ. Трябва да спрем агресора възможно най-скоро", написа Зеленски в Twitter след разговора, предават БТА и БГНЕС.

По-рано днес Зеленски заяви, че Русия трябва да спре бомбардировките на украински градове преди да могат да започнат смислени преговори за прекратяване на огъня, тъй като първият кръг от преговори тази седмица имаше скромен резултат, предаде Ройтерс.

Заленски даде интервю съвместно за Ройтерс и Си Ен Ен в силно охраняван правителствен обект и призова членовете на НАТО да наложат забранена за полети зона, за да спрат руските военновъздушни сили.

Президентът на Украйна каза, че това е превантивна мярка, която не цели въвличане на Алианса във война с Русия.

Държавният глава, който отказа предложения да напусне украинската столица докато руските сили напредват, каза също, че Украйна ще поиска правно обвързващи гаранции за сигурност, ако НАТО затвори вратата пред перспективата за членство на страната му в Алианса.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!