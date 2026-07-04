Зеленски към Путин: Да се срещнем в Константиновка

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Президентът Володимир Зеленски отхвърли твърдението на руския президент Владимир Путин, че град Константиновка в Донецка област е под руски контрол, като го определи като лъжа, целяща да привлече медийно внимание, предаде Днес.бг.

"Разбира се, това не е вярно, това е просто поредната руска лъжа, измислена, за да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски по време на разговор на 4 юли с германския канцлер Фридрих Мерц.

"Ако Константиновка в момента беше под руски контрол, тогава Путин със сигурност нямаше да има проблем да се срещне с мен там и да намери дипломатически решения за окончателното прекратяване на войната“, отбеляза иронично Зеленски.

В изявление за "Украинска правда“ говорителят на Генералния щаб майор Андрий Ковальов съобщи, че отделни групи руска пехота са навлезли в оспорвания град и ситуацията е тежка, но Костянтиновка остава под контрола на Въоръжените сили на Украйна.

Украинските войски продължават да държат позиции на определени рубежи, защитавайки града и покрайнините му, като същевременно провеждат контрасаботажни операции, добави Ковальов.

"На 3 юли противникът предприе 11 атаки в посоченото направление, но не постигна успех. Вместо това врагът, не за първи път, прибягва до разпространяване на откровена дезинформация и фалшиви новини чрез висши длъжностни лица“, заяви той пред "Украинска правда“.

Генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на Русия, също заяви, че градът е преминал под руски контрол, описвайки селището, някога с население от 67 хиляди души, като "един от основните отбранителни възли в укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновка“.

Тези градове образуват така наречения "пояс от крепости“, който остава основна пречка пред дългогодишния стремеж на Москва да завладее целия Донбас. Районът е арена на ожесточени боеве, като през миналия месец руските сили навлязоха в Константиновка.

Още в началото на юни командването на 19-и армейски корпус, отговарящо за отбраната на града, съобщи, че над сто руски войници се намират в градската част на Константиновка.

Редактор "Екип на Петел",

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