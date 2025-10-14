Зеленски лиши кмета на Одеса от украинско гражданство

Снимка: Фейсбук

Президентът Володимир Зеленски лиши от украинско гражданство кмета на Одеса Геннадий Труханов, известна фигура в местната политика, както и балетиста Сергей Полунин, който предизвика скандал с прокремълските си позиции, посочва БГНЕС.

„Украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов е отнето“, съобщиха в Telegram украинските служби за сигурност (СБУ), цитирайки указ, подписан от Володимир Зеленски.

СБУ обвини Труханов, че има руско гражданство и „притежава валиден международен паспорт на агресорската страна“, което заинтересованото лице винаги е отричало.

Бивш депутат, Труханов е от 2014 г. кмет на Одеса, третия по големина град в Украйна и важен пристанищен град на Черно море, в южната част на Украйна.

Отнемането на украинското му гражданство би трябвало де факто да го лиши от мандата му на кмет, предаде АФП.

Преди считан за политик с проруски нагласи, Труханов промени позицията си след нахлуването в Украйна през 2022 г. и публично разкритикува Москва, като се зае с отбраната на Одеса и подпомагането на украинската армия.

Източник от украинското президентство съобщи, че балетистът Сергей Полунин също е бил лишен от украинско гражданство.

Полунин, който има голяма татуировка на гърдите, изобразяваща президента Владимир Путин, понякога е наричан „лошото момче“ на балета заради страстните си изпълнения и противоречивите си изявления.

През 2012 г. той напусна внезапно Британския кралски балет, след като беше повишен в балетна звезда.

Роден в южната част на Украйна, той притежава руско гражданство от 2018 г. През 2022 г. подкрепи руската инвазия, а преди това - през 2014 г., приветства анексирането на Крим от Русия, където е живял и работил.

Зеленски е лишил от украинско гражданство и бившия депутат Олег Царьов, преминал на проруска страна и жертва на опит за убийство през 2023 г.

