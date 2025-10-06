Зеленски награди с орден нидерландския премиер Дик Схоф

Снимка: Президентство на Украйна

Нидерландският премиер Дик Схоф получи високо отличие от украинския президент Володимир Зеленски по време на посещение в Украйна за своите заслуги към страната, която е във война с Русия. Подобно на предшественика си Марк Рюте, той бе отличен с орден "Княз Ярослав Мъдри", първа степен. Това предаде националната новинарска агенция на Нидерландия АНП, цитирана от БТА.

Публикация на украинския президент в социалната платформа "Екс" показва как Зеленски и Схоф полагат венци на Стената на паметта в Киев, на която са поставени снимки на загиналите войници.

По време на съвместна пресконференция Зеленски благодари на Схоф за това, че продължава да подкрепя Украйна. Той отбеляза, че Нидерландия е важен поддръжник на Украйна, както по отношение на хуманитарна, така и на военна подкрепа.

Това е второто посещение на Схоф в Украйна като премиер.

