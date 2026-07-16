Зеленски награди турския външен министър с Орден за заслуги

Украинският президент Володимир Зеленски награди турския външен министър Хакан Фидан с Орден за заслуги - втора степен при посещението му в Киев, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Отличието се връчва на украински граждани и представители на държавно ниво на други страни за изключителни заслуги към Украйна в областта на обществените дейности, дипломацията, международните отношения, науката, образованието, икономиката, културата и изкуствата.

Посещението на Фидан в Киев се осъществява месец след като той посети и Русия, където се срещна с руския президент Владимир Путин и министъра на външните работи Сергей Лавров в опит да върне двете страни на масата за преговори.

В Украйна Хакан Фидан проведе разговори също така министъра на външните работи Андрий Сибиха, както и с лидери на татарската общност в страната.

От съвместно изявление на Фидан и Сибиха стана ясно, че Украйна не би приела мир срещу загуба на територии. Хакан Фидан също заяви, че Турция подкрепя териториалната цялост на Украйна, но в същото време двете преговарящи страни трябва да решат къде могат да се срещнат по отношение на рамката, приета по време на срещата в Аляска между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, която разглежда и въпроси, свързани с териториални претенции.

По-късно темата за преговори между Украйна и Русия беше коментирана и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който изрази благодарност към Турция за усилията, които полага, но подчерта, че няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес. Въпреки това руската страна увери, че остава отворена за тази възможност.

Редактор "Екип на Петел",

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