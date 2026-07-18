Зеленски назначи нов временен ръководител на Службата за сигурност на Украйна

кадър: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександър Поклад за временно изпълняващ длъжността председател на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Това стана с указ от 17 юли, публикуван на уебсайта на президентската канцелария, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Досегашният първият заместник-председател на СБУ Олександър Поклад временно ще изпълнява задълженията на председател на службата, се казва в документа.

Той ще поеме поста на досегашния временен председател на СБУ Евген Хмара, който със съгласието на президента Володимир Зеленски вчера беше назначен от украинското правителство за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Хмара оглавяваше СБУ от 5 януари 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!