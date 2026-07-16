Зеленски назначи временен министър на отбраната на Украйна

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Украинският президент Володимир Зеленски възложи на временно изпълняващия длъжността директор на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Евген Хмара временно да оглави украинското министерство на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста, предаде киевската информационна агенция УНИАН, цитирана от БТА.

Зеленски съобщи това в канала си в Телеграм, като отбеляза, че двамата с Хмара са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия, а също така осигуряването на необходимото оборудване за въоръжените сили на Украйна.

"Възложих на Евген Хмара да изпълнява длъжността министър, да продължи реформите в сферата на отбраната и да осигури за Украйна всички тези резултати, за които говорихме. След като бъдат изпълнени всички юридически процедури, ще предложа на депутатите да одобрят кандидатурата на Евген Хмара на длъжността министър на отбраната на Украйна", заяви украинският президент.

Върховната рада на Украйна се очаква да се събере на следващата си пленарна сесия след парламентарната ваканция на 18 август.

Най-рано тогава кандидатурата на Евген Хмара може да бъде внесена за одобрение във Върховната рада.

Редактор "Екип на Петел",

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