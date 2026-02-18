реклама

Зеленски не е удовлетворен от преговорите с Русия

18.02.2026 / 21:44 2

Снимка: Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че не е удовлетворен от поредния кръг на разговорите с руските преговарящи и отбеляза, че „чувствителни политически въпроси“ не са били обсъдени достатъчно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

„Военните обсъдиха някои въпроси сериозно и по същество. Чувствителни политически въпроси, възможни компромиси и необходимата среща на лидери не бяха достатъчно добре обсъдени“, добави той.

Вторият ден на преговори между Русия и Украйна в Женева за прекратяване на близо четиригодишната война, приключи днес без съществени резултати, предаде по-рано ДПА.

След близо два часа преговори с посредничеството на САЩ руската делегация напусна срещата, съобщи ТАСС.

Ръководителят ѝ Владимир Медински описа преговорите като „трудни, но обективни“ и заяви, че не са постигнати резултати. Той добави, че нов кръг преговори е планиран за близкото бъдеще.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 16 минути)
Рейтинг: 183297 | Одобрение: 19307
Шмъркалан затова ли си е сложил траурната физиономия???Намусен:errm:8-)
2
0
kris (преди 25 минути)
Рейтинг: 574082 | Одобрение: 109572
Га Зеленото се съгласи с руските искания да върне руските земи на Русия, ще има напредък....! Иначе бой с черпака по мацуната !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама