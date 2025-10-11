Зеленски обсъди с Тръмп противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че днес е провел позитивен и продуктивен телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на украинския лидер в "Екс".

"Обсъдихме възможности за укрепване на противовъздушната ни отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи за това как наистина да я укрепим", написа Зеленски в социалната платформа, цитиран от БТА.

