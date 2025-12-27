Зеленски обсъжда с Тръмп 5 точки за Украйна

Снимка Президентство на Украйна

Остават часове до важната среща, която може да прекрати войната в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп украинският преговарящ екип ще обсъди пет точки за разрешаване на конфликта в Украйна, предава АФП.

Зеленски каза пред репортери преди отпътуването си за САЩ, че по време на разговорите с Тръмп на 28 декември ще бъдат обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ, гаранциите за сигурност от Европа, военният компонент и план за просперитет и възстановяване на Украйна.

Киев и Вашингтон също така ще разгледат поотделно план за последователни действия – "предложение как всички планове да работят стъпка по стъпка“. Думите на Зеленски бяха цитирани от телевизионния канал Freedom. Според Зеленски след обсъждане на всички точки САЩ ще представят резултатите от споразуменията на руската страна.

Зеленски отпътува за Канада на 27 декември, откъдето по-късно ще отлети за САЩ. Според програмата на американския лидер, публикувана от Белия дом, Тръмп ще се срещне със Зеленски във Флорида на 28 декември. Двустранната среща ще се проведе в Палм Бийч в 15:00 ч. местно време (24:00 ч. московско време).

"В момента сме на полет за Флорида, Съединените щати. По пътя ще направим спирка в Канада. Ще имам среща с министър-председателя на Канада (Марк) Карни. Заедно планираме да разговаряме онлайн с европейските лидери“, допълни Зеленски, пише novini.bg.

