Зеленски обяви, че войната може да свърши до дни

Във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, предаде "Укринформ".

Украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес, американско време, където диалогът ще продължи въз основа на точките, обсъдени в Женева.

"Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край. Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", уточни президентът.

По-рано беше съобщено, че Зеленски е променил състава на делегацията за преговори със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия по отношение на мира. Сега тя се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Президентът на Украйна одобри и нови директиви за украинската делегация, участваща в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия, за постигане на справедлив и траен мир.

Атаките между Русия и Украйна продължават. Най-малко един човек е загинал, а 11 души, в това число и дете, са ранени при нападение с дронове тази нощ близо до Киев, съобщиха властите, цитирани от "Франс прес".

"Вражеска атака срещу Вишгород е убила един човек и е ранила 11 души, шестима от които са настанени в болница", каза ръководителят на военната администрация в Киевска област Микола Калашник.

По думите му това е нова офанзива на руски дронове след атаките през цялата предишна нощ по няколко квартала на украинската столица.

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда, поразена при вражески удар. Броят на жертвите може да се увеличи, предупреди Калашник, цитиран от БТА.

