Зеленски обяви къде може да се срещне с Путин за разговори

Снимка: Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че Турция, държавите от Персийския залив (Египет, Израел, Йордания и Саудитска Арабия) или европейските държави биха могли да бъдат домакини на всякакви разговори, които той може да проведе с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Зеленски настоява за директни разговори с Путин, за да помогне за прекратяване на войната на Русия в Украйна, но руският външен министър Сергей Лавров заяви пред дни, че не е подготвен дневен ред за такава среща, напомня агенцията, цитирана от БНР.

"Тази седмица ще има контакти с Турция, контакти със държавите от Персийския залив и с европейски държави, които биха могли да бъдат домакини на разговори с руснаците", каза Зеленски в редовното си вечерно видео обръщение.

"От наша страна нещата ще бъдат подготвени максимално, за да се сложи край на войната", посочи той.

Междувременно началникът на кабинета му Андрий Ермак заяви, че той и ръководителят на Съвета за национална сигурност на Украйна са в Катар, за да се срещнат с министъра на отбраната на страната.

Във вечерното си обръщение Зеленски каза също, че продължаването на разговорите зависи от координацията с партньорите на Украйна, предимно Съединените щати, за да се гарантира, че върху Русия е упражнен достатъчен натиск. Той отбеляза, че това е било обсъдено в понеделник в Киев с пратеника на САЩ Кийт Келог.

"Всичко по-нататък зависи изцяло от волята на световните лидери, най-вече на Съединените американски щати, да окажат натиск върху Русия", каза Зеленски.

"Русия само дава сигнали, че ще продължи да избягва истински преговори. Това може да се промени само чрез силни санкции, силни тарифи – реален натиск", подчерта той.

