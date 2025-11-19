Зеленски обяви какво е нужно, за да се спре войната

снимка: Булфото

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че лидерите на САЩ трябва да останат ефективни и силни, за да се сложи край на продължаващата над 3 години и половина война на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Главното, което трябва да стане, за да се спре кръвопролитието и да се постигне траен мир, е да работим в координация с всички наши партньори и лидерите на САЩ да останат ефектевни, силни", написа Зеленски в приложението "Телеграм" след днешните си разговори в Турция.

Той разговаря в Анкара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в рамките на дипломатическия процес за край на войната в Украйна, предаде БТА.

Украинският държавен глава посочи, че само САЩ и президентът Доналд Тръмп "имат достатъчно мощ, за да спре най-накрая войната".

Зеленски отбеляза и че Ердоган е предложил различни формати на разговори и че "е важно за нас, че Турция е готова да осигури необходимата платформа".

