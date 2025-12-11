Зеленски обяви за избори и референдум

Кадър Youtube

САЩ са предложили създаването на "свободна икономическа зона" в части от Източен Донбас, от които Украйна би се изтеглила в рамките на договорен мир с Русия. Това каза украинският президент Володимир Зеленски.

Той подчерта, че териториалните въпроси остават нерешени след седмици на преговори, допълва bgonair.bg.

"Руснаците искат целия Донбас, но ние, разбира се, не приемаме това. Нашата позиция е, че е справедливо да останем там, където сме – по линията на контакт. Затова тече дискусия между тези различни позиции и решение все още няма", посочи Зеленски пред журналисти.

Като компромис той каза, че САЩ са разглеждали идеята за създаване на "свободна икономическа зона" в определени части на Донбас, който включва областите Донецк и Луганск.

"Мога да кажа как засега американската страна го вижда и къде е проблемът: според тяхното виждане украинските войски трябва да напуснат територията на Донецка област, а компромисът уж би бил, че руските войски няма да влизат в тази територия", заяви той, цитиран от CNN.

САЩ не са уточнили кой би контролирал тази зона, добави Зеленски, като отбеляза, че руснаците я наричат "демилитаризирана зона".

Украинският президент подчерта, че предложението на САЩ оставя много въпроси без отговор.

"Ако една страна се изтегли, както искат украинците да направят, защо другата страна не се изтегли на същото разстояние в обратната посока", попита той.

Зеленски постави и въпроса кой би охранявал демилитаризираната територия.

"Ако едни войски напуснат, а други останат, какво точно ще попречи на тези други войски - тоест руските - да продължат напред? Или да проникнат в "свободната икономическа зона" под прикритието на "цивилни" и да я превземат? Това е много сериозно", подчерта президента на Украйна.

Зеленски предупреди, че "не е сигурно, че ние ще приемем това - но когато говорите с нас за компромис, трябва да предложите справедлив компромис".

Той допълни, че въпросът за териториите в крайна сметка трябва да бъде решен от "народа на Украйна" - чрез избори или референдум.

"Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали това ще стане чрез избори или референдум, трябва да има позиция, която да идва от украинския народ", изтъкна Зеленски.

