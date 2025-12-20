Зеленски обяви за нов етап в преговорите за мир

Кадър Youtube

Съединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Зеленски каза, че Киев ще реши дали да приеме този формат, след като стане ясно дали резултатите от възобновените в петък разговори с американски преговарящи са положителни. Той добави, че ще обсъди въпроса с ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров, допълва БТА.

Пред журналисти в Киев Зеленски не съобщи подробности какъв точно формат е предложила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"САЩ казаха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, САЩ, Русия и, тъй като там има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Зеленски каза, че Украйна ще подкрепи евентуалното предложение на САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на затворници и проправи пътя към среща между лидерите на страните.

"Ако такава среща може да се проведе сега и ще позволи размяната на военнопленници или споразумение за тристранна среща на лидерите, то ние подкрепяме тези предложения. Нека видим какво ще стане", добави той.

Зеленски добави, че САЩ трябва да "упражнят малко повече натиск върху Русия". Той каза това в момент, когато пратеник на Москва пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна.

"САЩ трябва ясно да кажат: ако няма дипломатически начин, тогава ще има тотален натиск", подчерта Зеленски, цитирайки възможността да се доставят повече оръжия на Украйна и да се разширят санкциите срещу Русия, така че да обхванат цялата й икономика.

Зеленски заяви, че единствено САЩ са в способни да убедят Русия да сложи край на войната в Украйна.

"Мисля, че САЩ и президентът Тръмп имат тази сила. Мисля също, че не трябва да търсим алтернативи в САЩ. Всеки друг избор поражда съмнения" във възможността за постигане на мир, отбеляза той в отговор на журналистически въпрос.

