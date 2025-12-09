реклама

Зеленски обяви за прекратяване на огъня

09.12.2025 / 22:20 6

снимка: Булфото

Президентът на Украйна Володимир Зеленски днес заяви, че страната му е готова за прекратяване на огъня срещу енергийни обекти и инфраструктура ако Русия се съгласи на същото. Той добави, че ще направи всичко възможно, за да организира среща на високо равнище със САЩ в рамките на следващите две седмици за сключване на мирно споразумение, съобщи Ройтерс. 

В отговор на въпроси от репортери украинският лидер каза, че иска да обсъди възстановяването на Украйна като част от всяко споразумение, подкрепено от САЩ, и очаква да има още срещи с европейски и американски колеги тази седмица на ниво съветници по сигурността.

Зеленски също така днес заяви, че е готов за избори, и призова САЩ и европейските партньори да помогнат за гарантиране на сигурността на изборите по време на война. Той заяви пред репортери, че ако сигурността бъде гарантирана, изборите могат да се проведат в следващите 60-90 дни, като добави, че ще поиска от парламента да подготви необходимата законодателна уредба, за да се даде възможност за провеждането на изборите по време на военно положение.

Украинският президент също така съобщи, че САЩ са заявили пред Украйна, че искат "реалистични" гаранции за сигурността на засегнатата от войната страна като част от каквото и да е споразумение за мир, подкрепено от Вашингтон.

В коментари пред репортери Зеленски добави, че Вашингтон не е заплашвал да спре програмата за закупуване на оръжия PURL( ("Списък с първостепенните нужди на  Украйна"/Prioritized Ukraine Requirements List) по време на водените преговори за мир.

 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
1
robotron2000 (преди 7 минути)
Рейтинг: 53405 | Одобрение: 1945
Много добре познавам такива милиционери като путин, и такива милиционерски похвати са ми ясни, тези приказки за мир ще го настървят още повече, когато усети слабост в опонента си. При такива хора като путин само силата помага и нищото друго освен сила, другото са празни приказки и разпъване на локуми и такива лакардии за маса.  
3
2
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 543953 | Одобрение: 101988
Тенеке, ти кога влезе в обувките на Путин, че дрънкаш глупости...? Я си гледай колите, че явно от друго не разбираш....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
5
robotron2000 (преди 25 минути)
Рейтинг: 53405 | Одобрение: 1945
крис; путин не работи така, той работи с прозорци и чайчета! а иначе всички призиви за мир, са по скоро сигнали за слабост, така ги възприема путин, всъщност зеленски му каза току що, не мога да се справя нападни на още по здраво! което може и да си е така, ама по време на война не се казва! държиш си езика зад зъбите. зеленски прекалено много дрънка, и това може да му коства много. три думи всичко е наред справяме се! това искат да чуват хората от него.
3
2
kris (преди 38 минути)
Рейтинг: 543953 | Одобрение: 101988
Зеленият ако не подпише капитулацията ще се окаже в необозначен гроб, или в блатата на Сибир....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
5
robotron2000 (преди 54 минути)
Рейтинг: 53405 | Одобрение: 1945
едностранно прекратяване ще е
3
2
kjk (преди 57 минути)
Рейтинг: 161141 | Одобрение: 17721
Той и друг път така  обявявал примирие клоуна и после изненадващо удря с ракети където свари!!!;)НамусенБолест

