Зеленски одобри план за удари на далечно разстояние в Русия и актуализиран списък с цели

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе среща за ударите с голям обхват, по време на която беше одобрен план за още операции на голямо разстояние, а списъкът с приоритетни цели бе актуализиран, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на президента в Телеграм.

“Проведох среща за нашите операции на голямо разстояние. Днес одобрихме продължаването на нашите операции и актуализирахме списъка с приоритетни цели въз основа на тяхното актуално въздействие върху Русия и способността ѝ да продължава и да удължава тази война”, каза Зеленски.

Той отбеляза, че планът на Украйна за удари на голямо разстояние срещу Русия във война се изпълнява съобразно установените приоритети. Обхватът на ударите вече надхвърля 3000 км, а Украйна продължава да разширява възможностите си да атакува дори на по-голямо разстояние.

Зеленски уточни, че украинските дронове вече имат способност да достигат цели в руската уралска област, Сибир и други райони, отдалечени от Москва.

От началото на войната са нанесени над 1000 удара в кампанията за атаки на голямо разстояние, припомня БТА. Поразените цели включват петролни съоръжения, предприятия за критично военно производство и стратегически важна руска логистична инфраструктура.

Основната цел на ударите на голямо разстояние е оказването на натиск над Русия за дипломация, чрез унищожаване на оръжейното ѝ производство, предизвикване на петролни и други икономически загуби и връщане на войната на нейна територия, посочи украинският президент.

Редактор "Екип на Петел",

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