Зеленски освободи главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски и назначава не негово място командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпато ... Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в публикация в "Телеграм".
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