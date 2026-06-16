Зеленски отказа молба на Макрон на срещата на Г-7

Кадър Ютуб

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е отказал молба на френския президент Еманюел Макрон да удължи престоя си по време на срещата на лидерите от Г-7 във френския град Евиан-ле-Бен, съобщава New York Post.

Според информацията Зеленски е обяснил на Макрон, че трябва да отпътува за Брюксел, където го очакват разговори, свързани с кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз, пише Блиц.

След това френският президент попитал украинския си колега дали е планирана двустранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. По информация на изданието отговорът на Зеленски е бил отрицателен.

Междувременно представители на Белия дом заявиха преди началото на срещата на Г-7, че американският президент няма да провежда отделни разговори с украинския лидер. Въпреки това не се изключва възможността двамата да разговарят неофициално в кулоарите на форума.

По-рано медии съобщиха, че европейските съюзници на Киев се опасяват от евентуални разногласия с Доналд Тръмп по време на срещата на Г-7. Според тях съществуват опасения, че след развитието на ситуацията около Иран вниманието на американския президент отново ще се насочи към войната в Украйна, което може да остави европейските държави на заден план.

Срещата на Г-7 се провежда на фона на продължаващите дипломатически усилия около войната в Украйна, както и на дискусиите за бъдещите отношения между Киев и Европейския съюз.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!