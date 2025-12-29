Зеленски отрече за резиденцията на Путин, Русия ще преразгледа позицията си по мирните преговори

Снимка: Пиксабей

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че Киев се е опитал да удари резиденцията на руския лидер Владимир Путин в Новгородска област, определяйки ги като "поредна лъжа", предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

В разговор с пресата чрез WhatsApp след завръщането си от Съединените щати Зеленски обвини Русия в опит да подкопае преговорите за прекратяване на огъня и мир в страната му.

"За руснаците, ако нямаме скандал с Америка и имаме напредък, това е провал, защото те не искат да прекратят войната", настоя той, предупреждавайки, че Москва може да използва това като възможност да удари по украински правителствени сгради в Киев.

Зеленски също така припомни как Русия атакува и повреди сградата на украинското правителство през септември.

Твърденията, направени от руския външен министър Сергей Лавров, дойдоха след срещата на Зеленски с Доналд Тръмп, като президентът на САЩ намекна, че мирните преговори между Киев и Москва могат да имат резултат "след няколко седмици".

Междувременно Путин лично информира Тръмп по телефона, че позицията му по мирните преговори за Украйна ще претърпи промяна след това, което Москва определи като атака с украински дрон срещу руска президентска резиденция, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Тръмп бил шокиран, когато Путин му казал, че Украйна е атакувала президентска резиденция в Новгород, твърди Ушаков.

"Позицията на Русия ще бъде преразгледана въз основа на редица споразумения, постигнати на предишния етап, и на предстоящите обмени. Това беше заявено много ясно", каза Ушаков.

