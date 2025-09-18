Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски парафира Споразумението за стогодишно партньорство с Великобритания, и благодари на крал Чарлз Трети за подкрепата му. Президентът на Украйна обяви това в социалната мрежа "Екс", съобщи агенция Укринформ.

"Нашият съюз удвоява силата ни. Затова е чест и привилегия да подпиша закона, ратифициращ Споразумението за стогодишно партньорство между Обединеното кралство и Украйна. Вчера Върховната рада подкрепи с огромно мнозинство този исторически договор, а днес го връщам в парламента с моя подпис", заяви Зеленски.

Той също така изрази своята дълбока благодарност към крал Чарлз Трети за неговата непоколебима подкрепа, посочва БТА.

"Когато тиранията отново заплашва Европа, всички ние трябва да останем твърди, а Великобритания продължава да играе водеща роля в защитата на свободата на много фронтове. Заедно сме постигнали много и с подкрепата на свободолюбивите нации – Обединеното кралство, нашите европейски партньори и САЩ – продължаваме да защитаваме ценностите и да пазим човешкия живот. Ние сме обединени в усилията си да направим дипломацията ефективна и да осигурим траен мир за европейския континент", отбеляза украинският президент.

Както съобщи по-рано Укринформ, вчера Върховната рада ратифицира Споразумението за стогодишно партньорство между Украйна и Великобритания. Договорът беше ратифициран с 295 гласа "за".

Документът, по-специално, предвижда засилване на отбранителното сътрудничество в областта на морската сигурност чрез създаването на нова структура за укрепване на сигурността на Балтийско, Черно и Азовско море и за възпиране на руската инвазия. Той също така предвижда сътрудничество между експерти за развитие на партньорства в областта на здравеопазването, селскостопанските технологии, космоса и безпилотните технологии, както и за насърчаване на образователни проекти.

