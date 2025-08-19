Зеленски подари на Тръмп стик за голф, той му връчи ключ за Белия дом

стоп кадър: Ютуб

Украинският президент Володимир Зеленски е подарил на американския си колега Доналд Тръмп стик за голф, който е принадлежал на войник, ранен в сраженията с руската армия. Тръмп, запален голф играч и собственик на няколко голф игрища, приел подаръка и в отговор връчил на Зеленски символичен ключ от Белия дом, съобщи президентската канцелария на Украйна, предаде БГНЕС.

Топлата размяна на жестове контрастира рязко с напрегнатата среща през февруари, когато украинският държавен глава напусна Белия дом преждевременно след словесен сблъсък с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Оттогава украинският лидер се стреми да поправи отношенията, като публично хвали усилията на президента на САЩ за постигане на мир.

Стикът е принадлежал на Костянтин Картавцев – украински войник, който загубил крака си в първите месеци на руската инвазия, докато спасявал свои другари.

Днес украинската организация за ветерани United by Golf публикува видео, на което американският държавен глава държи стика за голф и благодари на Картавцев.

„Видях замаха ти. Разбирам много от голф и замахът ти е страхотен“, казва той във видеото.

„Ти си невероятен човек – продължавай да играеш голф. Страната ти е велика. Опитваме се да ѝ помогнем да се възстанови“, добавя той.

Зеленски донесе и писмо до Мелания Тръмп от съпругата си Олена, в което тя благодари на първата дама на САЩ за това, че е писала до руския президент Владимир Путин с призив да бъдат спасени животите на децата.

Чуждестранни лидери, които посещават Белия дом, все по-често се опитват да спечелят благоразположението на Тръмп с различни подаръци. В края на февруари британският премиер Киър Стармър му поднесе покана за официално посещение, придружена от писмо, подписано от крал Чарлз III.

