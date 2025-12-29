Зеленски поиска 50-годишна гаранция за сигурността на Украйна, Тръмп предложи 15 г.

Кадър Youtube

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че е поискал от американския си колега Доналд Тръмп да предостави гаранции за сигурността на страната за до 50 години. Тръмп обаче се е съгласил на 15.

Това обяви в дискусия в WhatsApp Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Президентите на САЩ и Украйна разговаряха близо три часа в резиденцията на Тръмп във Флорида. От брифинга след срещата стана ясно, че проблем в преговорите за мир в Украйна остават териториалните въпроси.

В мирния план за Украйна остават нерешени два въпроса – за териториите и за Запорожката АЕЦ, съобщи украинският президент по време на конферентен разговор с журналисти.

„Това са двата въпроса, които остават в документа от 20 точки. Ето защо казах, че планът е готов на 90%, защото няма съгласие по две точки“, уточни Зеленски.

Русия иска украинската армия да се изтегли от териториите в Донецка и Луганска област, които контролира. Регионите са общо известни като Донбас. Киев отхвърля това условие на Москва.

Проектът за рамково споразумение за прекратяване на водената от Русия война в Украйна предвижда САЩ да предоставят на Киев 15-годишни гаранции за сигурност.

През идните дни се очаква в Украйна да се състои среща на съветници по националната сигурност от Киев, Вашингтон и европейски страни. След това предстои среща с европейските лидери, а среща с Русия е възможна, след като Тръмп и европейските лидери се договорят за документите.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!