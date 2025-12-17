Зеленски поиска от съюзниците си да покажат на Русия, че продължаването на войната е безсмислено

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на страната си да осигурят подкрепа за Киев и да покажат на Русия, че продължаването на тази война е безсмислено.

Той отправи този призив преди ключова среща на върха на ЕС, на която ще бъде обсъден въпросът за замразените активи на Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Резултатът от тези срещи – резултатът за Европа – трябва да бъде такъв, че Русия да усети, че желанието ѝ да продължи сраженията следващата година ще бъде безсмислено, тъй като Украйна ще има подкрепа“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

