Зеленски покани Фицо в Украйна за обсъждане на съществуващите проблеми

27.02.2026 / 15:11 1

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски е поканил словашкия премиер Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на "всички съществуващи проблеми" между двете страни, съобщиха днес от канцеларията на украинския лидер, цитирани от световните агенции и Укринформ.

Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

"В момента (украинският) президент разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо. Президентът го покани в Украйна, за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в изявление на украинската президентска канцелария, цитирана то Укринформ.

Както съобщи по-рано Укринформ, словашкият премиер Роберт Фицо обяви спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна от 23 февруари. По-рано Словакия обяви спирането на доставките на дизелово гориво за Украйна поради прекъсвания в доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба".

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 577586 | Одобрение: 110486
Съществуващите проблеми са само един и това си ти, Зеленясало чудовище !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

