Зеленски покани Фицо в Украйна за обсъждане на съществуващите проблеми
Кадър Youtube
Украинският президент Володимир Зеленски е поканил словашкия премиер Роберт Фицо в Украйна за обсъждане на "всички съществуващи проблеми" между двете страни, съобщиха днес от канцеларията на украинския лидер, цитирани от световните агенции и Укринформ.
Поканата е направена по време на телефонен разговор между двамата лидери и идва на фона на спор за петролопровод, транзитиращ руски петрол през Украйна, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.
"В момента (украинският) президент разговаря със словашкия премиер Роберт Фицо. Президентът го покани в Украйна, за да обсъдят всички съществуващи проблеми", се посочва в изявление на украинската президентска канцелария, цитирана то Укринформ.
Както съобщи по-рано Укринформ, словашкият премиер Роберт Фицо обяви спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна от 23 февруари. По-рано Словакия обяви спирането на доставките на дизелово гориво за Украйна поради прекъсвания в доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!