Зеленски получи неочакван комплимент от журналист

Срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски започна.

Украинският президент благодари на американския си колега да прекрати убийствата и да сложи край на войната. Той му предаде и писмо за неговота съпруга Мелания.

Тази война трябва да спре, и затова ни е необходима подкрепата на САЩ и европейските партньори, заяви Зеленски, който получи и комплимент от американски журналист, че изглежда много елегантно с костюм.

Последва намеса на Тръмп, който призна че е казал същото на Зеленски. Последният пък се сети, че същия този журналист го е "нападнал" по време на предната им среща за облеклото му.

Това е същия кюстюм, уточни с усмивка Зеленски.

Войната трябва да спре, не знам кога, но трябва да спре. Всички го искат, Путин също. Има шест войни и затова мисля, че вървим в правилната посока, добави Тръмп.

Тук има седем европейски лидери, всички те са ръководители на големи държави и са наши приятели. Те искат траен мир. Мисля, че ще стигнем до такъв. Няма да стане веднага, но смятам, че светът ще е доволен, каза още той.

Тръмп коментира и писмото, което съпругата му написа до Путин да спре войната.

Това бе красиво писмо и бе прието добре. Мелания има прекрасен син. Тя обича сина си и децата, и не иска повече кръвопролития. Аз много се гордея с това, което тя написа, заяви Тръмп, цитиран от БНТ.

