Зеленски пред ООН: Кой ще оцелее зависи от оръжията

Украинският президент Володимир Зеленски започна речта си пред Общото събрание на ООН с критики към международната организация. Предупрежденията в речите му обаче преди не са имали почти никакъв ефект, каза той. "Въпреки всички кръвопролития, няма нито една международна институция, която може наистина да сложи край на войната. Точно толкова отслабени са всички тези институции”.

Критиките на Зеленски напомняха на онова, което американският държавен глава Доналд Тръмп каза в своята реч предходния ден. Той обвини ООН, че постига единствено "празни приказки”. Речта на Зеленски след три и половина години война в Украйна се фокусира най-вече върху една тема - единствените гаранции за сигурността на страната, от които зависи оцеляването ѝ са съюзниците и оръжията.

Киев няма достатъчно ракети с голям обсег и затова се налага да разчита на дронове, които могат да прелетят до 3000 километра, припомни Зеленски. Русия обаче има по-софистицирани безпилотни самолети и произвежда още и още от тях. "Колапсът на международното право и слабостта на международните организации прави оръжията все по-важни”, каза Володимир Зеленски в Ню Йорк. "Оръжията определят кой ще оцелее”.

Към това се добавя и опасността, която представлява използването на изкуствен интелект в оръжейните системи, предупреди Зеленски: "В момента преживяваме най-разрушителната надпревара във въоръжаването в историята на човечеството.” Зеленски обвини руския президент Владимир Путин, че иска да разшири войната с дронове и към Европа. Украйна е само първата страна, която Русия атакува, смята Зеленски.

Руски дронове вече летят над Европа, припомни украинският президент. "А руските операции вече се разпространяват и в други страни. Путин иска да продължи и разшири войната”, предупреди Зеленски. Европа вече е загубила Грузия и Беларус в полза на Москва. Сега Европа трябва да направи всичко възможно, за да не загуби и Молдова, каза още държавният глава на Украйна. В малката европейска държава предстоят парламентарни избори в края на тази седмица, които са белязани от безпрецедентни опити за намеса от Москва.

Зеленски отново благодари на американския президент Доналд Тръмп, с когото се срещна през предходния ден в Ню Йорк. По думите на украинския държавен глава срещата е била ползотворна. Повече подробности за нея обаче не бяха предоставени.

Самият Доналд Тръмп написа в социалните мрежи коментар след срещата си със Зеленски, който мнозина характеризираха като обрат в позицията му по отношение на войната в Украйна. Американският президент заяви, че вече смята, че Киев може да си върне всички територии, които Русия е окупирала в страната. Зеленски не направи допълнителен коментар по тази тема по време на речта си пред Общото събрание на ООН, предаде факти.бг.

