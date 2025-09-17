Зеленски пред Скай нюз: Не докладват на Путин колко са зле нещата за тях, в един момент ще види всичко това

Кадър Инстаграм

"Нямам какво да кажа на руснаците – те нямат уши, за да чуят. Те не искат да слушат. След години обаче ще искат прошка – децата им и внуците им. Ще бъдат принудени да признаят, че Путин унищожи историята им и да се извинят". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред Sky News, цитира Актуално.

Според украинския президент и данните, с които разполага, тази есен руснаците се готвят за още две по-мащабни сухопътни офанзиви в Украйна.

"Вече осуетихме две такива офанзиви, сега се справяме с третата – руснаците понасят тежки загуби, ще ми трябват още ден-два, за да мога да дам повече конкретика", каза Зеленски.

И добави: "Бих казал следното - нещата са много по-зле за тях, отколкото докладват на Путин. Путин не знае за това. Не мисля, че го осъзнава. Но, разбира се, има данни и графика, той разполага с доклади. В един момент той ще види всичко това".

Украинският президент беше категоричен и за друго – че партньорите и съюзниците на Украйна трябва да помагат да се поддържа и развива производството на дронове и системи за електронно заглушаване, да помагат и с оръжейно доставки, за да остава бойният дух на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) висок и да има ефективни резултати в полза на Украйна на бойното поле:

"Тревожа се за Украйна – дали ще имаме достатъчно (оръжие, ПВО, средства). Европа и САЩ трябва да спрат да мислят само за себе си и бъдещите си отношения с Русия и да помислят повече за Украйна. Всеки ден пазарлък за (новите) санкции (срещу Путинова Русия) ни струват много животи. Не е справедливо", каза още Зеленски. А на фона на думите му украинското правосъдно министерство обяви, че 10 100 осъдени и влезли в затвора в Украйна души вече са влезли в украинската армия. Осъдени престъпници за тежки престъпления (убийства, изнасилвания, тероризъм, мащабна корупция) нямат това право:

"Русия няма никакви приятелски намерения – и това е меко казано. Системата там се преструктурира, за да се нагоди за война по всяко време и срещу всеки противник. На това може да се противодейства само чрез санкции, силни глобални санкции и чрез нашите дългосрочни възможности да се браним", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение:

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!