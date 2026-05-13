Зеленски предложи сделки за дронове между Украйна и Европа

Украинският президент Володимир Зеленски предложи европейските държави да сключат двустранни споразумения с Украйна в областта на дроновете. Зеленски заяви, че това значително ще засили сигурността на континента.

Той направи изявлението по време на речта си на срещата на върха на Букурещката деветка, съобщи „Укринформ“, цитирана от БГНЕС.

„Смятам, че всички ние се нуждаем от двустранни дронови сделки – споразумения, които ще помогнат за интегрирането на всяка част от националната отбрана, така че да можем да отговаряме на съвременните заплахи, използвайки европейските производствени възможности и украинския опит, доказан в реална война“, заяви Зеленски.

Президентът отбеляза, че вече е предложил подобна инициатива и на Европейския съюз, но според него системата трябва да се развива както на ниво европейски институции, така и на ниво отделни държави.

Зеленски подчерта значението на украинския практически опит, като обясни, че военните технологии се променят ежедневно и само реалните бойни действия показват кои решения работят ефективно.

„Не е достатъчно просто да разполагате с технологии – нужни са реален опит в използването им и същата скорост на адаптация като самите заплахи. В момента само ние имаме този опит“, каза украинският президент.

Той призова за съчетаване на европейските възможности с украинския боен опит с цел укрепване на сигурността, включително чрез активно използване на програмата SAFE, която според него дава възможност Европа да се превъоръжи и да адаптира отбранителното си производство към съвременните предизвикателства.

На 11 май Зеленски заяви, че 20 държави вече работят с Украйна на различни нива по подписването на подобни споразумения за дронове.

