Зеленски предупреди Тръмп

Снимка Президентство на Украйна

Напрежнието по оста Украйна-САЩ-Русия се засилва.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в сряда, че е предупредил американския президент Доналд Тръмп преди преговорите му с Владимир Путин тази седмица, че руският лидер "блъфира" относно желанието си да сложи край на войната.

Това съобщи "Ройтерс".

Тръмп и Путин ще се срещнат в петък в Аляска, където Киев и неговите съюзници се опасяват, че двамата лидери може да се опитат да наложат условията за мир в продължаващата от 3,5 години война.

"Казах на американския президент и на всички наши европейски колеги, че Путин блъфира", заяви той на съвместна пресконференция в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.

"Той се опитва да окаже натиск преди срещата в Аляска по цялата украинска фронтова линия. Русия се опитва да покаже, че може да окупира цяла Украйна."

Коментарите на Зеленски, направени след виртуална разговор с Тръмп и европейски лидери, идват в момент, в който руските сили засилват натиска на бойното поле в източна Украйна, с цел да принудят Киев да се откаже от територии.

По думите му Киев е готов да обсъжда териториални въпроси, но не приема правно признаване на окупираните земи

Зеленски, който заяви, че се надява основната тема на преговорите в Аляска да бъде незабавно прекратяване на огъня, добави, че всякакви дискусии относно територията трябва да бъдат обсъдени по време на срещата на тримата лидери.

"По отношение на нашите принципи и териториална цялост, в крайна сметка всичко това се решава на ниво лидери", каза той.

"Без Украйна е невъзможно да се вземе решение по този въпрос. И, между другото, всички подкрепят това."

Зеленски заяви, че Тръмп му е казал, че ще го информира за разговорите си с Путин, пише news.bg.

