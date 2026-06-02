Зеленски предупреди за възможна масирана атака от страна на Русия тази нощ
Снимка: Булфото
Тази вечер е възможно руските сили отново да предприемат масирана атака срещу Украйна. За това предупреди президентът на страната Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Според нашето разузнаване е възможно тази вечер да има още една широкомащабна атака“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.
При снощните руски атаки в цялата страна бяха убити най-малко 23-ма души, от които 16 в град Днипро. Ранените в страната са над 100, от които 42 са в Днипро.
„Моля ви, настоятелно ви призовавам да обръщате внимание на предупрежденията за въздушна тревога“, изтъкна украинският президент.
Зеленски каза, че 130 души са били ранени при снощните удари, за които Русия е изразходвала повече от 70 ракети и 650 дронове.
През целия ден днес Русия продължи да предприема атаки и изстреля още 100 дрона.
„За съжаление настоящите нива на запасите на нашата противовъздушна отбрана не ни позволяват да прехващаме значителна част от ракетите“, каза още украинският президент.
„Всички партньори заедно и всички в Европа трябва да продължат да полагат усилия, за да гарантират, че Украйна ще получава ракети за противовъздушна отбрана, необходимите системи, жизненоважна разузнавателна информация и други ресурси, които помагат за спасяването на човешки живот“, добави Зеленски.
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