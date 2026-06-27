Зеленски призова Путин да изтегли Русия от Украйна и да направи крачка към мира

Снимка: president.gov.ua

Украинският президент Володимир Зеленски призова руския държавен глава Владимир Путин да изтегли руските сили от Украйна и да предприеме стъпка към прекратяване на войната, съобщава британското издание The Independent.



„Русия трябва да напусне Украйна с войната си. Ние не искаме война“, написа Зеленски в социалната мрежа X.



По думите му Украйна е представила свои предложения на ключовите си международни партньори, като не изключва възможността за среща с Владимир Путин. Според него обаче подобен диалог е възможен само ако Москва направи реална крачка към мира.



По-рано тази седмица Зеленски одобри 40-дневна офанзива, чиято цел, според него, е да окаже натиск върху Русия за прекратяване на военните действия.



През последните дни украинските сили нанесоха удари по две руски петролни рафинерии в Уфа, разположени на около 1500 километра от фронтовата линия, както и по петролно депо в Краснодарския край, на приблизително 300 километра от украинската граница, пише moreto.net.

Редактор "Екип на Петел",

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