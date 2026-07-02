Зеленски призова Унгария и Полша да не блокират пътя на Украйна към ЕС

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Изправен пред съпротива от Унгария и резерви от Полша, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че присъединяването трябва да се основава на правила, а не на емоции, пише Euronews.

Разширяването на ЕС доминираше началото на 6-месечното председателство на Ирландия на Съвета на ЕС, а президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е направила всичко, което е необходимо, за да бъдат отворени всички преговорни клъстери, предаде бТВ.

„В интерес на всички държави е Украйна да влезе в ЕС възможно най-бързо“, каза Зеленски в сряда в Дъблинския замък, където се проведе церемонията по откриването.

Украйна досега е отворила само един клъстер, озаглавен „Основи“, и настоява да бъдат деблокирани останалите 5 преди лятната ваканция.

Но амбициозният график беше поставен под сериозно съмнение, след като новият премиер на Унгария Пьотър Мадяр изрази нови опасения относно процеса на присъединяване на Киев и охлади очакванията за по-широк и по-бърз пробив.

В същото време решението на Зеленски да кръсти военно подразделение на Украинската въстаническа армия (УПА) доведе до рязко влошаване на отношенията с Полша. Скорошно проучване показа, че 60% от полските граждани се противопоставят на членството на Украйна в блока.

УПА е възхвалявана в Украйна за съпротивата срещу Съветския съюз и стремежа към независима държава. Но в Полша УПА е обвинявана за масовите убийства на поляци във Волиния и Източна Галиция, които Варшава определя като геноцид.

Зеленски се опита да успокои напрежението по време на визитата си в ирландската столица, като настоя, че изтощената от войната му страна заслужава да направи следващите стъпки.

„От наша страна направихме всичко, което Съветът и всички лидери поискаха от нас да направим. Дори с някои трудности с правителството на (Виктор) Орбан, ние направихме всичко“, каза Зеленски.

„Затова се надявам, че унгарският премиер Петер Мадяр ще подкрепи, и се надявам, че и правителството на Полша също ще подкрепи. Мисля, че е важно, когато имаме правила, това да не са просто политически емоции“, добави той.

„Не беше лесно за нас да изпълним всички тези неща по време на война. Мисля, че е важно, че ние спасяваме и защитаваме (…) разбира се, първо Украйна, но и други европейски държави“, посочи Зеленски.

Той призна, че има някои вътрешни въпроси между Украйна и Полша, свързани с трудности в тяхната история, но призова двете страни да се обединят срещу експанзията на Русия и да живеят повече в бъдещето, отколкото в миналото.

„Сега имаме един агресор“, каза той. „Ние защитаваме ЕС и трябва да мислим за сигурността на нашите хора за бъдещето“.

„Украйна е готова да намери отговори“, посочи той - изказване, което подсказва нарастваща готовност да се разреши задълбочаващият се спор около УПА, който накара полския президент Карол Навроцки да лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша.

Застанал до него, ирландският премиер Михол Мартин заяви, че дебатът за разширяването - една от най-чувствителните политики на блока, изисква разбиране на различни традиции, култура и език при взаимно уважение.

„Това не е първият път, когато двустранни въпроси създават проблеми при присъединяване. Това сме го виждали многократно на Западните Балкани, например“, каза Мартин.

„С оглед на това, което се случи в Унгария след изборите и т.н., това е глътка свеж въздух по отношение на подхода към Европа. Надяваме се това да се отрази и в отварянето на клъстерите“, добави той.

Ирландия е поставила разширяването на ЕС като централен приоритет на своето 6-месечно председателство, като темата зае водещо място още в първия ден в Дъблин. В същото време ирландските власти заявяват, че са наясно с променящата се политическа обстановка и възнамеряват да следват програмата с прагматичен подход.

Към момента най-реалистичната цел в Брюксел е да бъдат отворени един или може би два клъстера преди лятната ваканция, а останалите да се разглеждат постепенно след това.

Редактор "Екип на Петел",

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