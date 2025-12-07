Зеленски призова за повече системи за противовъздушна отбрана

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да увеличат подкрепата си за страната му след масираните въздушни удари на Москва, съобщи ДПА.

Украйна продължава да работи със своите партньори, „за да гарантира, че в отговор на тези атаки нашата отбрана ще се засили“, написа Зеленски в „Екс“.

„Приоритетът е ясен: повече системи за противовъздушна отбрана и ракети и повече подкрепа за нашите защитници“, добави той, призовавайки всяко споразумение да бъде приложено по-бързо.

Вчера и днес Русия отново бомбардира Украйна с множество удари с дронове и ракети. Украинският президент посочи, че са убити хора в Славянск и в Черниговска област, като се съобщава за щети в седем области.

Според украинската гражданска защита 50-годишен мъж е бил убит в Новгород Северски в Черниговска област, а друг е бил убит в Славянск. Дете на 15 години също е ранено при атаката в Славянск.

Руската армия е изстреляла над 240 дрона и пет балистични ракети, посочи Зеленски.

Като цяло тази седмица руските сили са изстреляли над 1600 дрона, около 1200 управляеми авиобомби и близо 70 ракети от различен тип, каза украинският държавен глава.

„Основните цели на тези удари са инфраструктурата, която поддържа ежедневието“, написа украинският президент в социалната мрежа, предаде БТА.

