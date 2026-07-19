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Зеленски продължава консултациите си с украинските военни командири

19.07.2026 / 20:26 1

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че продължава консултациите си с украинските военни командири относно ситуацията на бойното поле и по-нататъшната стратегия, насочена към принуждаване на Русия да прекрати войната при условия, приемливи за Украйна, предаде Укринформ.

„Днес продължих разговорите си с опитни украински военни офицери – Михайло Драпати, Володимир Горбатюк и Олег Апостол. Всеки от тях е добре познат в армията. Те докладваха за ситуацията в съответните направления, а също така обсъдихме и общия ход на войната“, каза Зеленски.

Държавният глава подчерта, че сега е важно да бъде оценена бъдещата стратегия и активните действия на Украйна  относно това как да бъде принудена Русия да прекрати тази война „с достоен мир за Украйна и гарантирана сигурност“, посочва БТА.

„Има различни компоненти в това и искам да чуя как командирите на различни нива в силите за отбрана и сигурност на Украйна виждат този въпрос. Утре ще проведа ключови разговори. Украйна трябва да постигне своите цели и тя ще ги постигне“, заяви Зеленски.

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Коментари
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kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 636853 | Одобрение: 125628
Зеленият цирей още не може да разбере, че ДОСТОЕН мир за Окрайна няма да има.....Окрайна ще бъде унищожена, а за него ще има необозначен гроб в Сибир....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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