Зеленски разговаря с Кирил Петков

Колаж Булфото, Фейсбук, Володимир Зеленски

Премиерът на България е провел важен разговор днес.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е провел разговор с президента на Полша Анджей Дуда и министър-председателя на България Кирил Петков.



Това потвърдиха от украинското посолство у нас.



"Във фокуса на разговора на Зеленски са били престъпните действия на руския агресор, оказване на помощ, благодарност за подкрепата за европейската интеграция на Украйна", посочват от дипломатическото представителство.



Самият Зеленски също съобщи в социалните мрежи, че е разговарял с президента на Полша и с премиера на България, пише dariknews.bg.

Held talks with 🇵🇱 President @AndrzejDuda and 🇧🇬 Prime Minister @KirilPetkov. Informed on the course of 🇺🇦’s defense, the crimes of the Russian aggressor. We appreciate the assistance provided and the support of 🇪🇺 for 🇺🇦’s integration.