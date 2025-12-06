Зеленски разкри за разговорите със Стив Уикоф и Джаред Къшнър

снимка: Булфото

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е провел съдържателен телефонен разговор със Стив Уикоф и Джаред Къшнър - емисарите на Доналд Тръмп, предадоха световните агенции.

"Украйна е решена да продължи да работи добросъвестно с американската страна, за да се постигне наистина мир. Ние договорихме следващите стъпки и формати на разговори със САЩ", написа Зеленски в X.

По-рано тази седмица Уикоф и Къшнър посетиха Москва, където се срещнаха с руския президент Владимир Путин. Успоредно с това от три дни в Маями се провеждат разговори между американски и украински представители. В тях Уикоф участва от страна на САЩ, а Украйна е представлявана от Рустем Умеров. Къшнър също е част от разговорите, припомня Bulgaria ON AIR.

Очакваше се Уикоф да информира Умеров за срещата си в Москва. Зеленски заяви, че очаква Умеров да му представи подробен отчет за това, което е научил от Уикоф, след завръщането си в Киев.

"Не всичко може да се обсъди по телефона, затова трябва да работим в тясно сътрудничество с нашите екипи относно идеи и предложени", каза Зеленски.

"Нашият подход е, че всичко трябва да бъде изпълнимо - всяка важна мярка за мир, сигурност и възстановяване", добави той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!