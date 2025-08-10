реклама

Зеленски с коментар след срещата на съюзниците на Украйна

10.08.2025 / 00:30 1

Снимка: Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на съветниците по сигурността от Украйна и нейните партньори, която се проведе във Великобритания, е била конструктивна, предаде Ройтерс.

Аргументите на Киев са били изслушани и опасностите са били взети под внимание, добави той във вечерното си обръщение към украинците, допълва БТА. 

Зеленски отбеляза, че в срещата са участвали представители на Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Италия, Финландия и Полша с цел да се консолидират позициите за постигане на примирие.

"Пътят към мира за Украйна трябва да бъде определен заедно и само заедно с Украйна, това е ключов принцип", подчерта украинският президент.

 

Украйна ще присъства в разговора между Путин и Перкото,обаче в менюто!!!

