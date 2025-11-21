Зеленски с обръщение към украинците: Предстои ни тежък избор

Кадър Youtube

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната преминава през един от най-трудните моменти в историята си и е изправена пред тежък избор. Това стана ясно от негово официално обръщение към нацията.

„Сега е един от най-тежките моменти в нашата история. Натискът върху Украйна е сред най-силните досега. В момента Украйна може да се окаже пред много сложен избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор. Или съставните 28 точки, или изключително тежка зима, най-тежката, и последващи рискове. Живот без свобода, без достойнство, без справедливост и да вярваме на този, който ни нападна вече два пъти. От нас ще се очаква отговор“, заяви държавният глава.

„Няма да правим гръмки изявления. Ще работим спокойно с Америка и с всички партньори. Ще има конструктивно търсене на решения с нашия главен партньор. Ще привеждам аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи, но със сигурност няма да дадем на врага поводи да каже, че Украйна не иска мир, че тя проваля процеса и че Украйна не е готова за дипломация“, каза той и обеща, че страната ще действа бързо.

Володимир Зеленски отправи призив към гражданите, депутатите и държавните служители да прекратят „политическите игри“ и да работят в единство на фона на „един от най-тежките моменти в нашата история“.

Президентът на Украйна заяви: „Нашите хора, граждани, политици, всички. Трябва да се съберем, да се осъзнаем, да спрем дрязгите, да спрем политическите игри. Държавата трябва да работи. Парламентът на една воюваща страна трябва да работи обединено, правителството на една воюваща страна трябва да работи ефективно.“

Зеленски също подчерта, че „всички ние заедно не трябва да забравяме и да не бъркаме кой точно е врагът на Украйна днес“.

