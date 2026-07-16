Зеленски с още промени: Министърът на отбраната на Украйна хвърли оставка

Стопкадър: Ютюб

Украинският министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че подава оставка в рамките на правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. „За мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната“, написа той в Telegram в дълъг пост, в който изброи постиженията на министерството, което пое през януари.

Федоров публикува и втори пост, посветен на своите неуспехи, предаде АФП, цитирана от "Нова теливизия".

На 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка. Зеленски все още не е обявил кой ще я наследи. Той заяви само, че Киев „променя политическата си стратегия“ на фона на „нови предизвикателства и нови задачи“.

Редактор "Екип на Петел",

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