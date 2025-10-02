Зеленски с подробности за атаката срещу АЕЦ "Чернобил"

Кадър Youtube

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руската атака, която остави без електричество АЕЦ "Чернобил", е целенасочена, предаде Ройтерс.

"Нападението е осъществено с 20 дрона. Русия не прави абсолютно нищо, за да възстанови външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ", заяви Зеленски, като добави, че тази атомна електроцентрала остава отрязана от външната електропреносна мрежа вече осми ден.

По думите му "Русия умишлено създава заплаха от ядрени аварии, възползвайки се от меката позиция на Международната агенция за атомна енергия и нейния директор", допълва Бтв.

Начело на МААЕ е Рафаел Гроси, който по-рано днес заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори".

