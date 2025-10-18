Зеленски с подробности за срещата с Тръмп

стоп кадър: Ютуб

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че по време на среща с американския си колега Доналд Тръмп е обсъдил прехвърлянето на ракети Tomahawk с голям обсег на Украйна. Украинският лидер заяви това на пресконференция, съобщава Цензор. НЕТ.



"Решихме с Тръмп, че засега няма да говорим публично за ракетите с голям обсег. САЩ не искат ескалация“, обяви Зеленски.



Според президента, по време на срещата са били обсъдени и далекобойните възможности, но "решихме да не правим никакви изявления по темата“.



"Говорихме за противовъздушна отбрана... Решихме да работим повече по производството... Ще работим по това“, подчертава държавният глава.



Като цяло Зеленски нарече срещата с Тръмп "много продуктивна“, допълва Фокус.



Припомняме, че в петък, 17 октомври, Зеленски и Тръмп проведоха среща в Белия дом.



Лидерите направиха изявления пред пресата, след което разговорът продължи без присъствието на журналисти.



Според източници, срещата на президентите е продължила по-дълго от предвиденото.

