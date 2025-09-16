Зеленски с призив за зимата

снимка Фейсбук

Украинският президент Володимир Зеленски призова обещаните системи за противовъздушна отбрана да бъдат доставени преди зимата, предадоха ДПА и Укринформ.

"Всички споразумения за доставката на системи за противовъздушна отбрана, свързаните с тях ракети, както и договорите за покупка трябва да бъдат изпълнени на 100%", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той напомни за обещанията, дадени от западните съюзници на последните срещи в Лондон, Вашингтон и Париж, но не предостави конкретни подробности.

Украйна се защитава от пълномащабно руско нашествие от повече от три години и половина. Киев се опасява, че през зимата руските сили ще извършат нови въздушни удари с балистични ракети и крилати ракети, насочени срещу украинската енергийна система. За защитата си Киев разчита предимно на американските противовъздушни системи "Пейтриът", припомня ДПА.

Зеленски спомена специално и споразуменията за финансиране на производството на дронове и украинската армия като цяло. "Финансиране за дронове - нашият производствен капацитет трябва да се използва изцяло", подчерта украинският президент.

Той изслуша и доклад от министъра на отбраната Денис Шмигал, като заяви, че очаква до петък да получи "всички подробности, ключови изчисления и доклад за решенията", особено по програмата, позволяваща на Киев да закупува американски оръжия.

По нея "вече са отпуснати над два милиарда долара, а още един милиард и половина са обявени", подчерта Зеленски. Той добави, че Киев очаква и решения от САЩ, особено по отношение на системите за противовъздушна отбрана.

„Предложихме на САЩ да закупим необходимия брой системи. На масата е и нашето предложение за дронове. Дадохме на нашите партньори сериозни възможности не само да инвестират в производството в Украйна, а нашите дронове ясно доказват своята ефективност“, каза президентът.

Той отбеляза, че Украйна се готви да създаде съвместни индустриални комплекси с партньори в чужбина.

"За първи път в историята Украйна ще има съвременно съвместно производство на оръжие със силни държави. Дания е един от лидерите, но имаме проекти, които подготвяме" и в други държави. "Всички тези партньорства ще продължат години наред", подчерта Зеленски, допълва БТА.

Той отбеляза, че спирането на военната машина на Русия е възможно само чрез обединения потенциал на Европа в съюз със САЩ.

Украинският президент отбеляза също, че Киев планира активна дипломатическа седмица на Общото събрание на ООН, предаде Укринформ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!