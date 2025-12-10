Зеленски с важна новина за 10 декември

снимка: Булфото

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че се надява в сряда, 10 декември, да предаде на САЩ актуализиран план за разрешаване на конфликта с Русия, предаде АФП.

"Работим днес и ще продължим утре. Мисля, че ще го предадем утре", каза Володимир Зеленски в отговор на въпроса на журналисти дали планът вече е предаден на Вашингтон.

По-рано днес украинският президент каза, че е "готов" за провеждане на нови избори, ако бъде гарантирана сигурността за вота в разкъсваната от война страна, предаде АФП.

Думите му дойдоха след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Киев, че "използва войната", за да избегне избори, които бяха отложени след въвеждането на военно положение в страната вследствие на руската инвазия през февруари 2022 г., пише БГНЕС.

