Зеленски с важна промяна в управлението

Булфото

Украинският президент Володимир Зеленски предложи депутатът от управляващата партия „Слуга народа“ Денис Маслов да бъде назначен за нов министър на правосъдието, съобщи депутатът от Върховната рада от партията „Глас“ Ярослав Железняк, предаде ТАСС.

До скоро министерството на правосъдието беше ръководено от Герман Галушченко, но той беше отстранен от длъжност заради участието си в корупционни схеми на бизнесмена Тимур Миндич. Кандидатурата на Маслов Зеленски предложи на срещата с фракцията „Слуга народа“ вчера. Маслов е председател на парламентарната комисия по правна политика, допълва БТА.

Депутатът от партията „Европейска солидарност“ Алексей Гончаренко също съобщи в своя канал в Телеграм за кандидатурата на Маслов за поста министър на правосъдието. При това, според него, кандидатури за поста министър на енергетиката вместо уволнената Светлана Гринчук не са били обсъждани.

На 12 ноември, на фона на антикорупционния скандал, в Радата бяха подадени заявления за уволнението на Галушченко и Гринчук. На 19 ноември парламентът ги освободи от длъжност. Според украинските медии Галушченко и Гринчук живеят в граждански брак, посочва ТАСС.

