Зеленски с важна среща с Туск

Снимка: Президентство на Украйна, архив

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с полския премиер Доналд Туск укрепването на украинските военновъздушни сили и проекти в областта на отбраната, финансирани по линия на финаваансовия инструмент за превъоръжаване на ЕС "Действия за сигурността на Европа" (SAFE), които ще включват и съвместно производство на дронове, предаде Укринформ, цитирани от БТА.

"Ние също така обсъдихме икономическото сътрудничество, съвместните инфраструктурни проекти, както и укрепването на бойната авиация на Украйна по линия на финансовия инструмент SAFE на ЕС, включително и съвместно производство на дронове и изтребители", написа украинският президент във "Фейсбук".

Двете страни обсъдиха също така дипломатическите контакти със САЩ за постигане на траен мир, ролята на Европа в този процес, както и решението на Европейския съвет да предостави на Украйна финансова подкрепа в размер на 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г.

"Благодарен съм на министър-председателя и на Полша за твърдата им подкрепа за това решение", отбеляза Зеленски.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!